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24 июля 2025 в 10:42

«Мертвая зона»: раскрыто, как беспилотники ВСУ прорвались в Сочи

Генерал Липовой: беспилотники ВСУ подлетели к Сочи на предельно малой высоте

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Беспилотники Вооруженных сил Украины, которые атаковали Краснодарский край, смогли войти в слепую зону радаров, так как летели на предельной малой высоте, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, они могли взлететь выше уже находясь у побережья.

Дроны могли идти на предельно малой высоте — ниже 30 метров, это мертвая зона для радаров. Они могли резко набрать высоту уже у побережья и начать пытаться атаковать цели в Адлере и Сочи, — сказал Липовой.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины два человека погибли, 11 пострадали. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи и на территории нефтебазы.

Кроме того, аэропорт Сочи утром 24 июля столкнулся с задержками рейсов. Отправления ожидают 28 вылетающих и столько же прибывающих бортов. Это произошло после того, как в ночь на четверг были введены временные ограничения на полеты.

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