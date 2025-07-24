В аэропорту Сочи на вылет и прилет задерживается по 28 рейсов

В аэропорту Сочи на вылет и прилет задерживается по 28 рейсов

Отправления в сочинском аэропорту утром 24 июля ожидают 28 вылетающих и столько же прибывающих бортов, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани. Это произошло после того, как в ночь на четверг ввели временные ограничения на полеты.

Аэропорт уточнил, что на текущий момент как 28 рейсов на вылет, так и 28 рейсов на прилет задерживаются более чем на два часа. Пассажиров призвали внимательно следить за данными на онлайн-табло и мониторах в терминале. При этом в аэропорту работают все точки питания и зоны отдыха.

Росавиация установила временные ограничения с 23:08 мск 23 июля до 03:05 мск 24 июля. Ведомство сделало это для безопасности полетов.

Ранее выяснилось, что в первом полугодии 2025 года каждый десятый рейс из Москвы задерживался минимум на час. По данным источника, 2% вылетов опаздывали более, чем на три часа.

В Минтрансе России заявляли, что аэропорты страны должны строго соблюдать права пассажиров при задержках рейсов. Глава ведомства Андрей Никитин напомнил про требования после проведения проверки во Внуково.