В Минтрансе предупредили российские аэропорты на фоне задержек рейсов Глава Минтранса Никитин: аэропорты не должны нарушать права пассажиров

Аэропорты России должны строго соблюдать права пассажиров при задержках авиарейсов, заявил глава Минтранса России Андрей Никитин, его слова приводит пресс-служба ведомства. Он напомнил о требованиях после проведения проверки в международном аэропорту Внуково.

Российские аэропорты в ситуации отмены и задержки рейсов должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров, — сказал глава ведомства.

Ранее стало известно, что Министерство транспорта России планирует наладить эффективное взаимодействие с отечественными авиакомпаниями. Как заявил Андрей Никитин, это особенно актуально в условиях временных ограничений, связанных с отменами и задержками авиарейсов.

До этого появилась информация, что в аэропорту Шереметьево пассажирам задержанных рейсов начали выдавать матрасы. В приоритетном порядке спальные принадлежности получают семьи с детьми.

Введение ограничений в московских аэропортах 20 и 21 июля вызвало многочисленные задержки авиарейсов. В настоящее время воздушные гавани функционируют в обычном режиме. Согласно данным сайта аэропорта Шереметьево, 22 июля были задержки вылетов по ряду направлений, включая Минеральные Воды, Казань, Волгоград, Санкт-Петербург, Калининград, Бишкек и другие города.