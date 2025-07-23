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23 июля 2025 в 11:37

В Минтрансе пообещали проработать взаимодействие с авиакомпаниями России

Никитин: Минтранс отработает систему оперативной работы с авиакомпаниями России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство транспорта России отработает слаженную систему оперативного взаимодействия со всеми отечественными авиакомпаниями на фоне временных ограничений в аэропортах с отменами и задержками рейсов, заявил глава ведомства Андрей Никитин, которого цитирует пресс-служба Минтранса. В то же время аэропорты в этой ситуации должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров, подчеркнул министр.

Все пассажиры должны быть обеспечены питьевой водой, приемами пищи и местами для отдыха. Не дожидаясь очередей и задержек. Все должно быть готово заранее. Минтранс России, в свою очередь, отработает слаженную систему оперативной работы со всеми российскими авиакомпаниями, — сказал Никитин.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Стригино Нижнего Новгорода возобновлена работа после временных ограничений. По его данным, запретительные меры на прием и отправку воздушных судов отменены.

До этого власти ввели временные ограничения на работу двух российских аэропортов. Как сообщал представитель Росавиации, ограничения коснулись аэропортов Стригино (код ИКАО: UWGG) и Донское в Тамбове (код ИКАО: UUOT). Временные меры включают приостановку приема и выпуска гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов.

Россия
Минтранс
аэропорты
авиакомпании
Андрей Никитин
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