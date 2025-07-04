Временные ограничения ввели в двух российских аэропортах Росавиация: аэропорты Нижнего Новгорода и Тамбова временно закрыли для самолетов

В аэропортах Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG) и Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT) введены временные ограничения в работе, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов приостановили их прием и выпуск.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Нижний Новгород, — написал он.

Ранее Кореняко информировал, что аэропорт Перми (Большое Савино) возобновил работу в штатном режиме. Прием и отправка самолетов приостанавливались в целях обеспечения безопасности полетов.

В этот же день временные ограничения на работу также вводились в аэропорту Ижевска. Воздушная гавань некоторый период не принимала и не отправляла рейсы.

Тогда же ограничения вводили в аэропортах Самары, Ярославля и Казани. Кроме того, была закрыта воздушная гавань Саратова. Аэропорт города открыли спустя три часа.