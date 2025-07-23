Временные ограничения были сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

В аэропорту Стригино Нижнего Новгорода возобновлена работа после временных ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его данным, запретительные меры на прием и отправку воздушных судов отменены.

Нижний Новгород (Стригино). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, — написал представитель Росавиации.

Ранее власти ввели временные ограничения на работу двух российских аэропортов. Как сообщал представитель Росавиации, ограничения коснулись аэропортов Стригино в Нижнем Новгороде (код ИКАО: UWGG) и Донское в Тамбове (код ИКАО: UUOT). Временные меры включают приостановку приема и выпуска гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно, что в сфере железнодорожного транспорта планируются значительные изменения. Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников анонсировал возможное перераспределение скоростных поездов «Сапсан». После ввода в эксплуатацию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург эти составы могут быть перенаправлены в Нижний Новгород.