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23 июля 2025 в 08:47

Временные ограничения были сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Стригино Нижнего Новгорода возобновлена работа после временных ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его данным, запретительные меры на прием и отправку воздушных судов отменены.

Нижний Новгород (Стригино). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, — написал представитель Росавиации.

Ранее власти ввели временные ограничения на работу двух российских аэропортов. Как сообщал представитель Росавиации, ограничения коснулись аэропортов Стригино в Нижнем Новгороде (код ИКАО: UWGG) и Донское в Тамбове (код ИКАО: UUOT). Временные меры включают приостановку приема и выпуска гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно, что в сфере железнодорожного транспорта планируются значительные изменения. Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников анонсировал возможное перераспределение скоростных поездов «Сапсан». После ввода в эксплуатацию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург эти составы могут быть перенаправлены в Нижний Новгород.

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Росавиация
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