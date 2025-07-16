«Сапсаны» могут перенаправить в Минск и Нижний Новгород Замглавы РЖД Колесников: «Сапсаны» с пуском ВСМ перенаправят в Воронеж и Минск

РЖД хочет переставить действующие «Сапсаны» на маршруты до Минска, Нижнего Новгорода и Воронежа, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников. По его словам, которые приводит РИА Новости, подробности появятся после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов маршрутов: Москва — Минск, Москва — Нижний Новгород, Москва — Воронеж. Этот подвижной состав без работы не останется, — отметил Колесников.

Ранее в Минтрнсе отмечали, что поезда «Сапсан» в будущем могут начать курсировать по новым маршрутам в Белгород, Воронеж, Нижний Новгород и другие города. Планируется, что это может произойти после запуска новой ВСМ на маршруте Москва — Петербург. Срок службы поездов может достигать до 30 лет, что позволит им успешно осуществлять изменения в маршрутах.

В июне на ПМЭФ был представлен макет способного конкурировать с «Сапсаном» высокоскоростного поезда, который будет ходить между Москвой и Санкт-Петербургом. Его будут собирать в Свердловской области на заводе «Уральские локомотивы». Одним из возможных названий поезда является «Белый кречет».