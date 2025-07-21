До Москвы не долетели за сутки почти 60 самолетов

До Москвы не долетели за сутки почти 60 самолетов Росавиация: на запасные аэродромы с 20 по 21 июля ушли 59 самолетов

На запасные аэродромы с утра 20 июля и до утра 21 июля были отправлены 59 самолетов, которые изначально летели в Москву, сообщает пресс-служба Росавиации. Там отметили, что снижение по сравнению с предыдущим днем составило 56%.

На запасные аэродромы «ушли» 59 самолетов, в том числе: Шереметьево — 36; Внуково — 19; Домодедово — три; Жуковский — один, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 127 авиарейсов задержали и еще 95 отменили в аэропортах Москвы в понедельник, 21 июля. Такая ситуация в авиагаванях сложилась на фоне непогоды в столице.

Больше всего авиационный коллапс отразился на Шереметьево — там 80 рейсов задержаны, еще 84 отменены. На втором месте оказался аэропорт Внуково, где задержали 33 рейса и девять отменили. Тем временем в Домодедово задержали 14 рейсов, два отменили. Среди международных отправлений чаще всего отменялись рейсы в Анталью, Стамбул и Шарм-эш-Шейх.

В аэропорту Шереметьево сохраняется штатный режим работы, однако возможны задержки при обслуживании пассажиров. Воздушная гавань призвала быть готовыми к более длительному ожиданию.