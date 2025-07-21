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21 июля 2025 в 12:31

Более 200 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы на фоне непогоды

Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

По меньшей мере 127 авиарейсов задержали и еще 95 отменили в аэропортах Москвы в понедельник, 21 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание». Такая ситуация в авиагаванях сложилась на фоне непогоды в столице.

Больше всего авиационный коллапс отразился на Шереметьево — там 80 рейсов задержаны, еще 84 отменены. На втором месте оказался аэропорт Внуково, где задержали 33 рейса и 9 отменили. Тем временем в Домодедово задержали 14 рейсов, два — отменили.

Среди международных отправлений чаще всего отменялись рейсы в Анталью, Стамбул и Шарм-эш-Шейх. Среди внутренних отправлений задержки и отмены больше всего коснулись Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи и Минеральных Вод.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево сохраняется штатный режим работы, однако возможны задержки при обслуживании пассажиров из-за ранее введенных ограничений. Воздушная гавань призвала быть готовыми к более длительному ожиданию. Обстановку в терминалах оценили как спокойную. Службы аэропорта и авиакомпании стараются оперативно нормализовать расписание.

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