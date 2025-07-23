В Москве вылет каждого 10-го рейса задерживался минимум на час В 2025 году из Москвы с задержкой минимум на час вылетал каждый рейс

В первом полугодии 2025 года каждый 10-й рейс из столицы России задерживался как минимум на час, сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня». Согласно данным «АльфаСтрахование», 2% вылетов имели задержку более трех часов, а 1,5% — свыше четырех часов.

Ситуация изменилась во втором полугодии, когда количество задержанных рейсов увеличилось вдвое. Среднее время ожидания вылета возросло до 4,5 часов. В июле более четверти всех регулярных рейсов задерживались на один-два часа, 6,2% рейсов ждали три часа, а 4% — четыре часа.

Аналитики компании также отметили, что в этом году зафиксированы самые крупные задержки, доходившие почти до полутора суток. Речь идет о майских рейсах в Улан-Удэ, Анталью и Норильск.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что аэропорты страны должны строго соблюдать права пассажиров при задержках авиарейсов. Глава Минтранса также напомнил о требованиях после проведения проверки в международном аэропорту Внуково.

Стало известно, что с 19 по 22 июля аэропорты Москвы и петербургский Пулково отменили 517 рейсов на фоне временных ограничений. В Минтрансе сообщили, что 169 самолетов отправились на запасные аэродромы.