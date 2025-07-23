Озвучено, сколько рейсов отменили в Москве и Петербурге за последние дни

Озвучено, сколько рейсов отменили в Москве и Петербурге за последние дни Минтранс: аэропорты Москвы и Петербурга за последние три дня отменили 517 рейсов

С 19 по 22 июля аэропорты Москвы и петербургское Пулково отменили 517 рейсов из-за временных ограничений на прием воздушных судов. По данным Минтранса РФ, 169 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы, а нештатная ситуация затронула около 75 тысяч пассажиров.

В период с 19 июля до 08:00 мск 22 июля в аэропортах московского региона, а также в Пулково суммарно отменено 517 рейсов, на запасные аэродромы направлено 169 воздушных судов. Ситуация затронула 75 тысяч пассажиров, — сообщили в ведомстве.

В течение этого периода авиакомпании оформили более 16 тысяч возвратов билетов, выдали свыше 109 тысяч ваучеров на напитки и 58 тысяч — на питание. Около 16 тысяч пассажиров были размещены в гостиницах. В настоящее время аэропорты московского авиаузла возобновили работу в штатном режиме, а перевозчики занимаются восстановлением регулярного расписания полетов.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко порекомендовал отказаться от перелетов из-за регулярных задержек рейсов, если пассажир имеет проблемы со здоровьем. Перед поездкой лучше посоветоваться с врачом и взять с собой лекарства. Онищенко напомнил, что любой стресс обостряет болезни.