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22 июля 2025 в 13:49

Онищенко рассказал, как обезопасить себя при задержках рейсов

Онищенко: в случае проблем со здоровьем лучше отказаться от перелетов

Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

В случаях с проблемами со здоровьем лучше сейчас отказаться от перелетов из-за регулярных задержек рейсов, заявил НСН академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он добавил, что при поездке в другой климатический пояс важно одеваться «по погоде».

Нужно учитывать фактор задержки рейсов. Если у кого-то что-то со здоровьем, особенно у пожилых людей, возможно, стоит отказаться от поездок, — заявил он.

Он добавил, что перед поездкой лучше посоветоваться с врачом и взять с собой лекарства. Онищенко напомнил, что любой стресс обостряет болезни.

Ранее в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

Россия
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Геннадий Онищенко
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