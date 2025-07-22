Онищенко рассказал, как обезопасить себя при задержках рейсов

Онищенко рассказал, как обезопасить себя при задержках рейсов Онищенко: в случае проблем со здоровьем лучше отказаться от перелетов

В случаях с проблемами со здоровьем лучше сейчас отказаться от перелетов из-за регулярных задержек рейсов, заявил НСН академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он добавил, что при поездке в другой климатический пояс важно одеваться «по погоде».

Нужно учитывать фактор задержки рейсов. Если у кого-то что-то со здоровьем, особенно у пожилых людей, возможно, стоит отказаться от поездок, — заявил он.

Он добавил, что перед поездкой лучше посоветоваться с врачом и взять с собой лекарства. Онищенко напомнил, что любой стресс обостряет болезни.

Ранее в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.