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Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 11:04

Военэксперт объяснил, почему ВСУ атаковали именно Сочи

Военэксперт Дандыкин: атаками на юг РФ ВСУ хотят вызвать панику среди туристов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины надеются посеять панику среди российских отдыхающих, поэтому атакуют южные регионы, в том числе Сочи, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, следующими целями могут стать детские лагеря «Сириус» и «Артек».

Уже который день бьют по югу, особенно Ростовской области достается. Там были [трудности с движением поездов после атак] и сейчас еще, по-моему, в норму не пришло. Особенно показательный момент, что были переговоры и сразу после встречи [атака]. Почему бьют по югу? Во-первых, на юге сейчас много людей, люди едут на отдых в Сочи и на азовское побережье. ВСУ стараются посеять панику среди жителей и отдыхающих. Я не удивлюсь, если у них помечены «Сириус» и, вполне вероятно, «Артек», — сказал Дандыкин.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что беспилотники ВСУ, которые атаковали Краснодарский край, смогли войти в слепую зону радаров, так как летели на предельно малой высоте. По его словам, они могли взлететь выше, уже находясь у побережья.

ВСУ
Сочи
Краснодарский край
беспилотники
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
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