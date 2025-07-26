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26 июля 2025 в 02:02

Стало известно, что обсуждал Трамп со Стармером

Bloomberg: Трамп на встрече со Стармером обсуждал личные вопросы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

В разговоре между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсуждались не только международные вопросы, но и личные интересы американского лидера, сообщило агентство Bloomberg. Официальные расшифровки переговоров часто упоминают мировую повестку, однако на самом деле беседы оказались сложнее из-за того, что республиканец поднимал свои собственные темы и беспокоящие его вопросы.

Одним из таких вопросов была критика президентом США ветряных электростанций, расположенных рядом с его полями для гольфа — это явно личный интерес американского лидера. По информации Bloomberg, для Стармера визит Трампа мог стать особенно неловким моментом из-за возможного приглашения на игру в гольф перед камерами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретные переговоры о возможной встрече российского лидера Владимира Путина и Трампа в Китае пока не велись. Вопрос обсуждается в связи с мероприятиями по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Однако, по словам Пескова, официальных заявлений от Вашингтона о намерениях Трампа посетить эти события пока не поступало.

Дональд Трамп
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