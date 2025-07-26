Легковушка протаранила толпу пешеходов в Тамбове

В Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие на Мичуринской улице, в результате которого пострадали два пешехода, еще один человек погиб, сообщил Telegram-канал SHOT. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося, чтобы установить причины и ответственность.

По словам очевидцев, группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда в них на скорости врезался автомобиль. На видеозаписях с места происшествия видно, что транспортное средство двигалось быстро и столкнулось с несколькими пешеходами. Один из них успел пройти дорогу до столкновения.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело после аварии в Ульяновской области, в результате которой погибли три человека. Инцидент произошел на автодороге М-5 в Тереньгульском районе, где минивэн Hyundai на большой скорости влетел в стоявший КамАЗ.