На борту разбившегося Ан-24 в Приамурье находились врачи и их внук

На борту разбившегося Ан-24 в Приамурье находились врачи и их внук

Семья врачей из Тынды погибла при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщила их дочь в беседе с Telegram-каналом «112». Галина и Алексей Найденовы возвращались с турецкого курорта вместе с внуком.

По словам дочери пожилой пары, около 11:00 мальчик позвонил и сказал, что они находятся в аэропорту и готовятся к вылету. Спустя несколько часов родственники узнали о трагедии.

Галина Найденова работала акушером-гинекологом 40 лет, ее супруг Алексей столько же занимался функциональной диагностикой. В последние годы пара много путешествовала.

Самолет выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились шестеро членов экипажа и 43 пассажира, в том числе дети. Все погибли при крушении.

На борту Ан-24 также находился бизнесмен с женой из Амурской области. Семейная пара летела на отдых, чтобы отметить оловянную свадьбу — 10 лет замужества. Кроме того, этим рейсом летел известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель. Он работал в Хабаровской краевой клинической больнице №1, его стаж — 48 лет.