Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 12:41

На борту разбившегося Ан-24 в Приамурье находились врачи и их внук

Спасатели МЧС России следуют к месту крушения самолета по труднодоступной местности Спасатели МЧС России следуют к месту крушения самолета по труднодоступной местности Фото: t.me/mchs_official*

Семья врачей из Тынды погибла при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщила их дочь в беседе с Telegram-каналом «112». Галина и Алексей Найденовы возвращались с турецкого курорта вместе с внуком.

По словам дочери пожилой пары, около 11:00 мальчик позвонил и сказал, что они находятся в аэропорту и готовятся к вылету. Спустя несколько часов родственники узнали о трагедии.

Галина Найденова работала акушером-гинекологом 40 лет, ее супруг Алексей столько же занимался функциональной диагностикой. В последние годы пара много путешествовала.

Самолет выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились шестеро членов экипажа и 43 пассажира, в том числе дети. Все погибли при крушении.

На борту Ан-24 также находился бизнесмен с женой из Амурской области. Семейная пара летела на отдых, чтобы отметить оловянную свадьбу — 10 лет замужества. Кроме того, этим рейсом летел известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель. Он работал в Хабаровской краевой клинической больнице №1, его стаж — 48 лет.

Ан-24
Амурская область
самолеты
врачи
внуки
дети
крушения
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ заявили, что Запад негативно влияет на переговоры Еревана и Баку
«Судьба малых наций»: в ГД объяснили, как Армения повторяет путь Украины
В России заявили, что Германия рубит «газовый» сук под собой
Биография Путина: детство, карьера, семья
«Предать анафеме»: Басков, Киркоров и Лазарев попали под удар критика
Мерца уличили в желании развязать войну Германии с Россией
Страна НАТО рассчитывает на рекордные поставки российского газа
Юрист раскритиковал инициативу ввести пенсионные отчисления для самозанятых
Диетолог рассказала о пользе известного овоща
В Госдуме раскрыли, сколько раундов переговоров в Стамбуле еще предстоит
МИД РФ: освобождение россиян стало бы шагом к нормализации отношений с Баку
Нонна Гришаева рассказала, в чем проявляется женская сила
Просто супер: маринованные лисички на зиму — хрустящие и ароматные
Лукашенко обратился к Путину после крушения Ан-24
Вице-премьер Оверчук раскрыл, что обсуждают Россия и Армения
В администрацию российского города пришли с обысками
Обстоятельства чудом спасли россиянку от авиакатастрофы с Ан-24
Мишустин принял одно решение после падения Ан-24 в Амурской области
В России предложили ввести новые обязательные отчисления для самозанятых
Мать чеченских активистов обвинили в «подергивании» погонов в колонии
Дальше
Самое популярное
В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.