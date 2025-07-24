На борту разбившегося Ан-24 находился известный хирург

Telegram-канал SHOT сообщает, что на борту самолета Ан-24, который разбился утром 24 июля в Амурской области, находился известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель. По данным канала, последний раз он выходил на дежурство в минувшее воскресенье.

Как говорится в публикации, Леониду Ефимовичу был 71 год, его стаж — 48 лет. Он работал в Хабаровской краевой клинической больнице №1 и был награжден орденом Почета за активное участие в ликвидации последствий землетрясения 1995 года в городе Нефтегорске.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что бортпроводницу разбившегося Ан-24 звали Анастасия Бессмертная. По информации источников, она работала в сфере с 2007 года. Как уточнил канал, супруг Анастасии — бортовой механик, с которым она познакомилась на работе, у бортпроводницы остались две дочери.

Самолет Ан-24 выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, в том числе дети. По предварительной версии, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа.

В аэропорту Тында отметили, что самолет внезапно пропал с радаров, а в момент захода на посадку были дождь и облачность. Также отмечается, что Ан-24 не подавал никаких сигналов о нештатной ситуации во время полета. Диспетчерская служба предприняла попытки установить контакт с самолетом, однако все они оказались безуспешными.