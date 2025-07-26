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26 июля 2025 в 01:19

«Люди будут не рады»: на Западе озвучили последствия промаха Зеленского

Военэксперт Меркурис: отношение к Зеленскому изменится после шагов по НАБУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/Pool/dts/IMAGO/Global Look Press

Отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому на Западе и Украине бесповоротно изменится после подписанного им закона об антикоррупционных ведомствах, заявил британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его мнению, люди с куда меньшей охотой будут помогать стране финансово.

Это настолько противоречит всему, что люди слышали последние три года, что произошедшее оказало значительное влияние на общественность и окажет еще больше в будущем. Люди уже не будут так рады продолжать отправлять большие суммы денег Украине, — констатировал он.

На Украине, в Европе и США за три с половиной года «устали от Зеленского», подчеркнул специалист. Теперь «закрывать глаза на происходящее» уже не удастся, считает он.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович рассудил, что ограничение полномочий НАБУ следует расценивать как антиамериканский переворот, который совершил украинский лидер. Специалист назвал бюро органом колониального надзора Вашингтона.

До этого политтехнолог Сергей Маркелов отметил в беседе с NEWS.ru, что Владимир Зеленский становится неудобным, однако не намерен добровольно покидать пост главы государства. Он уверен, что украинский лидер осознает растущее давление, и потому предпринимает активные шаги для удержания власти.

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