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24 июля 2025 в 16:17

«Не настолько слаб»: политтехнолог оценил вероятность свержения Зеленского

Политтехнолог Маркелов: Зеленский становится неудобным, но не собирается уходить

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский становится неудобным, однако не намерен добровольно покидать пост главы государства, заявил NEWS.ru политтехнолог Сергей Маркелов. По его словам, украинский лидер осознает растущее давление, но предпринимает активные шаги для удержания власти.

Да, Зеленский, конечно, становится неудобным, потихонечку накапливаются факторы неудобства его недоговороспособности, но Зеленский это сам понимает и поэтому крутится, вертится, ищет мероприятия, которые будут доказывать его договороспособность. Зеленский откупается и пытается сохраниться на плаву, — пояснил Маркелов.

Он отметил, что президент Украины все еще сохраняет политический вес. Также политолог подчеркнул, что в настоящее время Зеленский работает на сохранение самого себя.

Зеленский на сегодня не настолько слаб, и он это сам понимает, что можно сейчас все силы и внутренние, и внешние подзадоривать, которые смотрят и пытаются управлять украинской политикой. Зеленский понимает, что он работает на сохранение самого себя, — резюмировал Маркелов.

Ранее бывший советник офиса главы Украины Алексей Арестович заявил, что политическая карьера украинского лидера Владимира Зеленского подошла к концу. Таким образом он отреагировал на протесты, начавшиеся в стране после принятия законопроекта об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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