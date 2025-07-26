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26 июля 2025 в 02:17

Названо число пострадавших в Тамбове, где легковушка влетела в толпу

Количество пострадавших в ДТП в Тамбове возросло до трех

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове возросло до трех человек, сообщил заместитель начальника управления ГИБДД Тамбовской области Сергей Обухов. Инцидент произошел на улице Мичуринской в районе дома № 234, на выезде из города в сторону села Лысые Горы.

Водитель автомобиля «Калина» 2001 года рождения на запрещающий сигнал светофора наехал на четырех пешеходов, которые уже начали переходить дорогу. В результате ДТП на месте погибла женщина 1980 года рождения. Еще троих пострадавших, среди которых ребенок 2013 года рождения и женщина 1986 года рождения, доставили в больницы.

Ранее в Калининграде фура снесла легковые автомобили с людьми. В ГАИ сообщили, что авария произошла на пересечении Южного обхода и Аллеи Смелых 22 июля утром. В результате пострадали пять машин, столько же человек получили повреждения различной степени тяжести.

До этого смертельное ДТП произошло в Дагестане 20 июля на автодороге Агвали — Хушет на территории Цумадинского района. В МВД по республике сообщили, что в результате аварии, предварительно, погибли двое — 20-летний водитель и его 17-летний пассажир.

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