В России оценили вероятность войны между Камбоджей и Таиландом Королев: конфликт на границе Таиланда и Камбоджи не станет настоящей войной

Конфликт на границе Камбоджи и Таиланда продолжится еще некоторое время, однако в настоящую войну не перерастет, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексного изучения международных миграционных процессов НИУ ВШЭ Александр Королев. По его мнению, армии обеих стран не готовы к масштабным боевым действиям, а их экономики взаимозависимы и зависят от иностранных инвестиций и туризма.

Конфликт между Камбоджей и Таиландом только разгорается, и Таиланд уже начал использовать беспилотники, но к войне это не приведёт. Например, Таиланд официально призывает Камбоджу прекратить удары — настоящая воюющая страна так бы не делала, — отметил эксперт.

Ранее командование Королевской армии Таиланда сообщило о начале военной операции «Война за землю» против Камбоджи. Отмечается, что ее целью стало подавление попыток соседней страны закрепиться на спорной части границы. Атаки ведутся как с земли, так и с воздуха. Тайская сторона заявила об уничтожении как минимум двух камбоджийских танков.

До этого стало известно, что ракетные удары, которые Камбоджа нанесла по приграничным районам Таиланда, привели к гибели 11 гражданских лиц. Эту информацию подтвердил министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тепсутин.