Названо количество жертв после удара Камбоджи по Таиланду

Названо количество жертв после удара Камбоджи по Таиланду В результате ударов Камбоджи по Таиланду погибли 11 мирных жителей

Ракетные удары, которые Камбоджа нанесла по приграничным районам Таиланда, привели к гибели 11 гражданских лиц, передает Reuters. Эту информацию подтвердил министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тепсутин.

По словам Тепсутина, в результате последней вспышки пограничных боевых действий с Камбоджей, начавшихся в четверг, погибли не только мирные жители. Удары привели к смерти одного военного.

Министр также объяснил, как Таиланд расценивает действия Камбоджи. Он подчеркнул, что страна совершила военные преступления.

Ранее Таиланд призвал всех своих граждан покинуть соседнее государство. Посольство королевства объяснило это возможным обострением напряженности на границе с Камбоджей.

Таиланд также решил закрыть все пункты пропуска на границе в связи с эскалацией конфликта. Власти уточнили, что боестолкновения произошли как минимум в шести локациях.

До этого появились кадры боев на границе между Таиландом и Камбоджей. Причиной столкновений стали инциденты, связанные с минными полями на спорных территориях.