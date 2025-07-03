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03 июля 2025 в 20:34

Звезду фильмов «Бешеные псы» и «Убить Билла» нашли дома без признаков жизни

Скончался Мистер Блондин из «Бешеных псов» Майкл Мэдсен

Майкл Мэдсен Майкл Мэдсен Фото: Matteo Nardone/Global Look Press

Ушел из жизни американский актер Майкл Мэдсен, сыгравший Мистера Блондина в криминальной драме Квентина Тарантино «Бешеные псы» 1992 года, передает NBC News. Ему было 67 лет. Звезду обнаружили дома без признаков жизни.

Популярный характерный актер, наиболее известный по ролям ухмыляющихся крутых парней в фильмах Квентина Тарантино «Бешеные псы» и «Убить Билла. Фильм 2», скончался в четверг утром от остановки сердца, — сказано в материале.

Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. Он снялся более чем в 170 фильмах. Среди его работ: «Донни Браско» (1997), «Убить Билла» (2004), «Город грехов» (2005), «Омерзительная восьмерка» (2015) и другие.

Ранее сообщалось, что известный американский комик, актер и сценарист Дик Капри умер в ночь на 26 декабря от расслоения аорты. Звезде Бродвея было 93 года, он скончался в своем доме во Флориде. Сын комика рассказал, что артисту не смогли провести операцию в силу возраста. Перед смертью Капри успел в последний раз поужинать в любимом ресторане вместе с семьей.

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