«Это просто позорище!» Фон дер Ляйен грозит отставка: ей укажут на дверь

10 июля Европарламент проголосует о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Инициатива румынского ультраправого евродепутата происходит на фоне беспрецедентного усиления радикальных сил в Европе: по итогам выборов в главный законодательный орган ЕС правые и ультраправые партии получили 187 из 720 мандатов. Поводом для вотума стал так называемый Pfizergate — скандал с закупкой вакцин во время пандемии коронавируса на 35 млрд евро. Отправят ли фон дер Ляйен в отставку и что это сулит России, читайте в материале NEWS.RU.

Почему Европарламент будет голосовать по вотуму недоверия фон дер Ляйен

10 июля Европарламент проголосует о вотуме недоверия председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Инициатива принадлежит румынскому евродепутату Георге Пипереа, представляющему ультраправую партию AUR («Альянс за освобождение румын»). Для успешного прохождения вотума недоверия необходимо не менее 361 из 720 голосов.

26 июня Пипереа заявил, что внесет предложение о вотуме недоверия фон дер Ляйен, поскольку собрал необходимые для этого 72 подписи депутатов Европарламента.

«Суть инициативы заключается в поддержании прозрачности и обеспечении справедливого и подлинного демократического процесса», — сказал он.

Георге Пипереа Фото: Европейский Парламент

Почему правые хотят уволить фон дер Ляйен

Голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен происходит на фоне беспрецедентного усиления крайне правых сил в Европе. Выборы в Европейский парламент, прошедшие 6–9 июня 2024 года, закончились их крупным успехом: правые и ультраправые партии заметно улучшили свой результат в ключевых странах Европейского союза.

Во Франции каждый третий избиратель проголосовал за «Национальное объединение» Марин Ле Пен, в Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла второе место, обойдя СДПГ — партию бывшего канцлера Олафа Шольца. Эти результаты кардинально изменили расклад сил в Европарламенте.

По результатам выборов ультраправым и правым националистическим партиям в совокупности досталось 187 из 720 мандатов. Хотя это пока не большинство, динамика их роста вызывает тревогу у либерального истеблишмента ЕС, поскольку эти партии выступают за кардинальный пересмотр европейской интеграции, возврат к национальному суверенитету и жесткую миграционную политику. Их программы включают требования о выходе из еврозоны, пересмотре торговых соглашений и кардинальном изменении отношений с США и Россией.

Усиление ультраправых в Европарламенте уже сказалось на внутренней политике стран-членов ЕС. Во Франции результаты выборов в Европарламент привели к роспуску Национального собрания и назначению досрочных выборов.

В прошлом месяце Ле Пен призвала правые политические силы взять на себя инициативу по коренному реформированию Европейского союза. Она выразила уверенность, что под управлением правых политиков государства — члены Евросоюза смогут отказаться от прежней модели отношений.

«Мы вернем народам Европы самое главное: право решать, кто может приезжать в их страны и оставаться там», — подчеркнула Ле Пен.

Марин Ле Пен Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Из-за чего фон дер Ляйен могут отправить в отставку

Главной причиной недовольства евродепутатов стал скандал с закупкой вакцин против COVID-19, получивший название Pfizergate. В 2021 году The New York Times (NYT) сообщила, что фон дер Ляйен «за проценты» могла оказывать влияние на заключение крупнейшего в истории Евросоюза контракта на закупку вакцин: 1,8 млрд доз препарата Pfizer на сумму 35 млрд евро.

Европейская палата аудиторов обвинила Еврокомиссию в отказе обнародовать переписку политика с американской фармацевтической компанией Pfizer. В январе 2023 года NYT подала в суд на фон дер Ляйен. В мае 2025-го суд ЕС постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, отказав предоставить личную переписку фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой в период пандемии.

«Вакцинный скандал — это просто позорище. Потому что „благодаря“ действиям фон дер Ляйен Евросоюз так и не смог сделать собственную вакцину. При том что мощностей для ее производства хватает даже маленькой Словении, не говоря уж о странах покрупнее. Ущерб образу Евросоюза одним только вакцинным делом фон дер Ляйен нанесла огромный», — рассказал NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

Как отставка фон дер Ляйен отразится на отношениях ЕС с Россией

Возможная отставка фон дер Ляйен вряд ли сильно повлияет на отношения России с Евросоюзом, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, сейчас, в условиях, когда у Москвы с Европой конфликт, процессы, которые там проходят, России «глубоко безразличны».

Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

«За единственным исключением — если только они будут еще сильнее ослаблять Евросоюз. Сейчас так получается, что ЕС действительно находится на спаде своего влияния: интеграция давно остановилась, внутри постоянные склоки. Поэтому отставка председателя или всего состава Еврокомиссии — хорошая новость для России, но не более того», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

По мнению Трухачева, отставка главы ЕК невыгодна России. «Фон дер Ляйен особенно в паре с Каллас — дуры. И своей политикой они вредят Евросоюзу и облегчают нам задачу. Главным образом — за пределами Европы. Если на их место придет кто-то поумнее, нам будет сложнее», — пояснил он.

Что нужно, чтобы фон дер Ляйен уволили

Несмотря на громкие заявления ультраправой оппозиции, вероятность успешного прохождения вотума недоверия остается низкой. Большинство евродепутатов от центристских партий, включая Европейскую народную партию (ЕНП), к которой принадлежит фон дер Ляйен, скорее всего, поддержат действующего председателя Еврокомиссии.

«Голосование не приведет к результату. Это позиция определенной части крайне правых депутатов, но предложение не пройдет», — заверил NEWS.ru научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

Даже если европарламентарии откажут главе ЕК в доверии, не они принимают решение об отставке, указал Ткаченко.

«Он может рекомендовать. Правительства стран Европейского союза, которые согласовывали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, должны будут теперь принять другое решение — о том, что они больше ее не поддерживают. Потому что назначение председателя Еврокомиссии — это совместное решение Европарламента, Европейского совета и Еврокомиссии», — пояснил эксперт.

Жак Сантер Фото: Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

Он напомнил, что в 1999 году главой ЕК был Жак Сантер. Ему пришлось покинуть этот пост, когда стало понятно, что его не поддерживают ни Европарламент, ни национальное правительство.

«Пока вроде бы правительство поддерживает Урсулу фон дер Ляйен. Поэтому на сегодня, 3 июля, мне кажется, что отставки не будет, но еще целая неделя впереди», — сказал Ткаченко.

Трухачев оценивает вероятность отставки фон дер Ляйен «50 на 50». «С одной стороны, она достала уже многих в Евросоюзе. Она поссорилась с Макроном и Мелони, она поссорилась со многими другими деятелями в ЕС. Даже в собственной Европейской народной партии говорят, что ей уже пора убираться», — заключил он.

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