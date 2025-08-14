Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 15:59

Зеленский одним решением дискредитировал себя в глазах Запада

FT: историей с САП и НАБУ Зеленский дискредитировал себя в глазах Запада

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Попытка украинского лидера Владимира Зеленского взять под контроль Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) оказалась колоссальной ошибкой, сообщает Financial Times. По данным газеты, это дискредитировало его в глазах Запада и бросило тень на образ реформатора.

Зеленский сделал это, так как подумал, что он может. Это была колоссальная ошибка. Было очень просто предвидеть негативную реакцию, — отметил в беседе с изданием неназванный европейский чиновник.

Зеленский решил лишить НАБУ полномочий, так как бюро планировало предъявить обвинения в коррупции близким к нему людям. К ним журналисты отнесли бизнесмена Тимура Миндича, которого считают «кошельком» президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и экс-заместителя руководителя офиса президента Ростислава Шурму.

Зеленский поддержал инициативу по подчинению генеральному прокурору антикоррупционных органов, вместо того чтобы дистанцироваться от находящихся под следствием соратников. Столкнувшись с жесткой реакцией со стороны Запада и внутри Украины, он отказался от планов.

Но ущерб был уже причинен. Этот эпизод подорвал репутацию Зеленского как реформатора и поставил под сомнение его приверженность борьбе с коррупцией, — отметил автор.

Ранее СМИ выяснили, что Зеленский пообещал начать «охоту» на НАБУ после ситуации с расследованием в отношении Чернышова. Киевский лидер обеспокоен тем, что в дело было втянуто слишком много людей. Некоторые источники утверждают, что глава Украины готов пойти дальше в противодействии антикоррупционным органам.

НАБУ
Владимир Зеленский
Украина
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России
Песков рассказал о ходе подготовки саммита лидеров России и США на Аляске
В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву
В Кремле раскрыли, подпишут ли Путин и Трамп документы по итогам встречи
Диетолог раскрыла правду о свойствах меда
В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет
Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа
Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку
На британской базе ВМС в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент
«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая
В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья
Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием
Мужчина убил приемного сына, засунув ему в рот массажер для спины
«У «Спартака» один шанс»: ветеран «Зенита» дал прогноз на дерби двух столиц
Стало известно, как уберечься от отравления домашним алкоголем
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.