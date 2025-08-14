Зеленский одним решением дискредитировал себя в глазах Запада FT: историей с САП и НАБУ Зеленский дискредитировал себя в глазах Запада

Попытка украинского лидера Владимира Зеленского взять под контроль Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) оказалась колоссальной ошибкой, сообщает Financial Times. По данным газеты, это дискредитировало его в глазах Запада и бросило тень на образ реформатора.

Зеленский сделал это, так как подумал, что он может. Это была колоссальная ошибка. Было очень просто предвидеть негативную реакцию, — отметил в беседе с изданием неназванный европейский чиновник.

Зеленский решил лишить НАБУ полномочий, так как бюро планировало предъявить обвинения в коррупции близким к нему людям. К ним журналисты отнесли бизнесмена Тимура Миндича, которого считают «кошельком» президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и экс-заместителя руководителя офиса президента Ростислава Шурму.

Зеленский поддержал инициативу по подчинению генеральному прокурору антикоррупционных органов, вместо того чтобы дистанцироваться от находящихся под следствием соратников. Столкнувшись с жесткой реакцией со стороны Запада и внутри Украины, он отказался от планов.

Но ущерб был уже причинен. Этот эпизод подорвал репутацию Зеленского как реформатора и поставил под сомнение его приверженность борьбе с коррупцией, — отметил автор.

Ранее СМИ выяснили, что Зеленский пообещал начать «охоту» на НАБУ после ситуации с расследованием в отношении Чернышова. Киевский лидер обеспокоен тем, что в дело было втянуто слишком много людей. Некоторые источники утверждают, что глава Украины готов пойти дальше в противодействии антикоррупционным органам.