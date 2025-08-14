Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 11:40

Зеленский обещал открыть «охоту» на НАБУ

FT: Зеленский обещал разобраться с НАБУ после ситуации с Чернышовым

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал начать «охоту» на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) после ситуации с расследованием в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Как отмечают собеседники издания, киевский лидер обеспокоен тем, что в дело было втянуто слишком много людей.

Согласно полученной FT информации, Зеленский обещал защитить находившегося в тот момент за рубежом Чернышова от преследования, организовав ему охрану при возвращении в Киев. Некоторые источники утверждают, что глава Украины готов пойти еще дальше в противодействии антикоррупционным органам.

Зеленский пообещал, что начнет охоту на НАБУ. <...> Слишком много его людей были втянуты [в проводимые бюро расследования], — сказал один из чиновников.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение в беседе с NEWS.ru, что Зеленский скрывает свои преступления намерением ликвидировать независимость Национального антикоррупционного бюро Украины. По его словам, антикоррупционные органы были созданы после госпереворота 2014 года для контроля над украинскими властями, однако теперь Зеленский систематически передает дела НАБУ другим структурам, чтобы избежать ответственности.

Украина
Владимир Зеленский
НАБУ
коррупция
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вассерман раскрыл, поделят ли Путин и Трамп мир в ходе саммита на Аляске
Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Путин и Трамп встретятся вблизи захоронения советских летчиков
В Госдуме рассказали, кто стоял за ракетной программой «Сапсан»
Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу
Журналисты обнародовали график Путина на Аляске
Названо эффективное средство ВС России для защиты городов от атак ВСУ
Стало известно, по какой формуле пройдет встреча Путина и Трампа
Онколог перечислил ранние симптомы рака полости рта
Ушаков назвал главную тему переговоров Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, где в США приземлится самолет с российской делегацией
Россияне стали меньше нуждаться в услугах курьеров
«Чувствую себя русской»: кубинская певица об участии в «Интервидении»
Кремль озвучил состав делегации России на саммите в штате Аляска
Ситуация в Сумской области утром 14 августа: жесткая мясорубка, сбит Ми-24
Военэксперт указал на нюанс украинского дрона «Летучая лисица»
Украина уличили в критической зависимости от российских ресурсов
В Кремле рассказали, с чего начнется встреча Путина и Трампа на Аляске
Королевская семья Британии: новости, Карл III продает игрушки для взрослых
Силуанов и Белоусов отправятся с Путиным на Аляску
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.