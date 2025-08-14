Зеленский обещал открыть «охоту» на НАБУ FT: Зеленский обещал разобраться с НАБУ после ситуации с Чернышовым

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал начать «охоту» на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) после ситуации с расследованием в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Как отмечают собеседники издания, киевский лидер обеспокоен тем, что в дело было втянуто слишком много людей.

Согласно полученной FT информации, Зеленский обещал защитить находившегося в тот момент за рубежом Чернышова от преследования, организовав ему охрану при возвращении в Киев. Некоторые источники утверждают, что глава Украины готов пойти еще дальше в противодействии антикоррупционным органам.

Зеленский пообещал, что начнет охоту на НАБУ. <...> Слишком много его людей были втянуты [в проводимые бюро расследования], — сказал один из чиновников.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение в беседе с NEWS.ru, что Зеленский скрывает свои преступления намерением ликвидировать независимость Национального антикоррупционного бюро Украины. По его словам, антикоррупционные органы были созданы после госпереворота 2014 года для контроля над украинскими властями, однако теперь Зеленский систематически передает дела НАБУ другим структурам, чтобы избежать ответственности.