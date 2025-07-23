Украинский лидер Владимир Зеленский скрывает свои преступления ликвидацией независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, антикоррупционные органы были созданы после госпереворота 2014 года для контроля над украинскими властями, однако теперь Зеленский систематически передает дела НАБУ другим структурам, чтобы избежать ответственности.

Антикоррупционные органы были созданы после госпереворота на Украине. США решили контролировать через НАБУ новые власти Украины, поскольку понимали, какие мерзавцы, негодяи и мошенники будут в стране. Жулики [власти Украины] поняли, что надо уйти от этой ответственности, они начали делиться с Западом, с кураторами. Есть один эпизод, который, на мой взгляд, касается самого Зеленского напрямую. Я внимательно послушал заявление генерального прокурора Украины после принятия закона. Он говорит о том, что у него право, то есть ему дали такое право, забирать материалы в НАБУ и передавать другим органам для расследования. А это означает в украинском варианте угробить дело, — пояснил Олейник.

Он отметил, что под ударом оказались ближайшие соратники Зеленского — вице-премьер Алексей Чернышов и министр юстиции Ольга Стефанишина. По его мнению, они могут дать показания против президента Украины, если против них будут возбуждены уголовные дела.

Уже начали реализовывать материалы антикоррупционные органы под давлением американцев против Чернышова — кума и друга, и кошелька Зеленского. Он под антикоррупционным судом. Под антикоррупционным судом и Стефанишина, тоже подруга и член семьи Зеленского, тоже его кошелек. Понятно, что они не будут отвечать, так сказать, сидеть в тюрьме сами. Они будут давать показания на Зеленского, потому что когда эта схема воровства продумывалась, то было понятно, что Зеленский прикроет, — резюмировал Олейник.

Ранее сообщалось, что ликвидация независимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры может поставить под угрозу военную помощь от стран Запада. По словам европейских дипломатов, западные страны могут усомниться в необходимости наращивания поддержки Украины, а шансы Киева на вступление в Евросоюз будут подорваны.