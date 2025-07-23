Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 16:16

Экс-депутат Рады раскрыл, почему Зеленский «отменил» НАБУ

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский скрывает свои преступления ограничением НАБУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинский лидер Владимир Зеленский скрывает свои преступления ликвидацией независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, антикоррупционные органы были созданы после госпереворота 2014 года для контроля над украинскими властями, однако теперь Зеленский систематически передает дела НАБУ другим структурам, чтобы избежать ответственности.

Антикоррупционные органы были созданы после госпереворота на Украине. США решили контролировать через НАБУ новые власти Украины, поскольку понимали, какие мерзавцы, негодяи и мошенники будут в стране. Жулики [власти Украины] поняли, что надо уйти от этой ответственности, они начали делиться с Западом, с кураторами. Есть один эпизод, который, на мой взгляд, касается самого Зеленского напрямую. Я внимательно послушал заявление генерального прокурора Украины после принятия закона. Он говорит о том, что у него право, то есть ему дали такое право, забирать материалы в НАБУ и передавать другим органам для расследования. А это означает в украинском варианте угробить дело, — пояснил Олейник.

Он отметил, что под ударом оказались ближайшие соратники Зеленского — вице-премьер Алексей Чернышов и министр юстиции Ольга Стефанишина. По его мнению, они могут дать показания против президента Украины, если против них будут возбуждены уголовные дела.

Уже начали реализовывать материалы антикоррупционные органы под давлением американцев против Чернышова — кума и друга, и кошелька Зеленского. Он под антикоррупционным судом. Под антикоррупционным судом и Стефанишина, тоже подруга и член семьи Зеленского, тоже его кошелек. Понятно, что они не будут отвечать, так сказать, сидеть в тюрьме сами. Они будут давать показания на Зеленского, потому что когда эта схема воровства продумывалась, то было понятно, что Зеленский прикроет, — резюмировал Олейник.

Ранее сообщалось, что ликвидация независимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры может поставить под угрозу военную помощь от стран Запада. По словам европейских дипломатов, западные страны могут усомниться в необходимости наращивания поддержки Украины, а шансы Киева на вступление в Евросоюз будут подорваны.

Украина
Владимир Зеленский
США
суды
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый Майдан не за горами. Зеленского под дозой уничтожат по заказу США?
Дети таджиков изнасиловали девочку: почему полиция защищает мигрантов
В российском регионе работницу завода подстрелили из лука
«Великая чемпионка»: Веснина о возвращении 45-летней Винус Уильямс на корт
Политолог раскрыл, почему США возвращают ядерное оружие в Британию
Мотоциклист моментально погиб при столкновении с фурой в Башкортостане
«Нет места в ЕС»: в Европе ополчились на Зеленского из-за нового закона
В армию будут забирать круглый год? Как изменятся правила призыва
Стало известно, когда начнутся поставки серийных самолетов Ил-114
Путин разрешил использовать конфискат для одной цели
ФСБ начнут создавать собственные СИЗО
«Лучше, чем ничего»: Познер о статусе России на международных соревнованиях
Главреда Baza привезли в суд
Инфекционист назвала симптомы нового подвида коронавируса
В Татарстане упавшие в огромную яму автомобили попали на видео
Стало известно, что обидело украинских дипломатов на переговорах в Стамбуле
Политолог объяснил падение рейтинга Макрона
В Госдуме раскрыли истинную цель операции ВСУ в Курской области
На место переговоров в Стамбуле прибыла первая делегация
К чему снится убегать от кого-то? Расскажем все нюансы
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.