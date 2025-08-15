Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 12:02

Военкор сравнил переговоры на Аляске с табуреткой между двух стульев

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Россия балансирует между двумя стульями, сколачивая свою собственную табуретку, написал военкор Дмитрий Стешин в Telegram-канале, комментируя сегодняшнюю геополитическую обстановку. Она, по словам репортера, состоит из собственных позиций по украинскому конфликту.

Он пояснил, что Россия уже показала Западу и Востоку, что не планирует разваливаться, имеет большую стрессоустойчивость, упрямость в достижении целей и сильную армию. Кроме того, как пишет Стешин, экономические санкции против РФ не дали никакого результата. Все это военкор назвал хорошим фоном для переговоров на Аляске. Соединенные Штаты видят победу России, поэтому намерены на конструктивный диалог в позитивном ключе, пояснил он.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сравнил переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа со встречей двух самураев. По его мнению, лидеры двух стран могут понять друг друга без слов, что особенно важно в дипломатии. Он также подчеркнул, что Путин всегда ставит интересы России на первое место, независимо от обстоятельств.

