Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 10:39

В Госдуме сравнили встречу Путина и Трампа с восточной традицией

Депутат Колесник: переговоры Путина и Трампа похожи на встречу двух самураев

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа похожи на встречу двух самураев, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, лидеры двух стран могут понять друг друга без слов, что особенно важно в дипломатии. Он также подчеркнул, что Путин всегда ставит интересы России на первое место, независимо от обстоятельств.

Говорят, что Путин и Трамп на Аляске просто попьют чай и посмотрят друг на друга. Это важно. Умные люди поймут друг друга, не сказав ни слова. Самурайская история — посмотреть друг на друга и понять, что будет дальше. Путин в любом случае будет отстаивать интересы России, чего бы это ему ни стоило. Тут никаких личных интересов нет. Трамп — бизнесмен, а Путин вышел из спецслужб, он всю жизнь служит России. Путин из советских времен, сначала думет о родине, а потом о себе. Мы слово офицера давали, а это важно. Наш президент — офицерский корпус. Они не нарушают правила. Кто нарушает правила, тот рано или поздно становится изгоем, — высказался Колесник.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что западные страны опасаются повторения сценария Ялтинской конференции 1945 года, который может произойти во время саммита между Россией и США на Аляске. По его мнению, Европа боится, что Путин и Трамп вновь договорятся без ее участия, как это произошло после Второй мировой войны.

