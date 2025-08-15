Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 11:40

В ДНР ввели «социальную» цену на воду

Пушилин: «социальную» цену на питьевую воду в ДНР снизили до 3,5 рублей

В ДНР ввели «социальную» цену на питьевую воду от местного производителя, рассказал глава региона Денис Пушилин в интервью RT. По его словам, цена за литр снижена с 4-6 до 3,5 рублей.

У нас есть собственный производитель, который позволил снизить цену, сделать ее социальной. Уже в 131 магазине — и это количество увеличивается — присутствует вода из местной скважины: 5 литров по 49,9 рубля, — пояснил он.

Пушилин добавил, что в настоящий момент дефицит воды в ДНР превышает 500 тысяч кубометров в сутки. Главными причинами являются действия со стороны ВСУ и длительная засуха в регионе.

До этого депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что дождевая вода подходит для полива огорода. По его словам, такое использование осадков снижает нагрузку на колодцы и скважины, а также помогает сэкономить.

Депутат уточнил, что даже минимальная организация стока с крыши позволяет накопить значительные объемы воды, которые можно использовать для полива грядок, мытья садовых дорожек или других хозяйственных нужд.

вода
ДНР
Денис Пушилин
цены
