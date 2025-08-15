Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни Мать Джеффа Безоса Жаклин умерла после долгой борьбы с деменцией

В США скончалась мать основателя Amazon Джеффа Безоса Жаклин Безос, передает The New York Times. Ей было 78 лет.

По словам Джеффа Безоса, женщина страдала деменцией и умерла дома в Майами в окружении близких. Жена миллиардера Лорен Санчес в личном блоге призналась, что будет скучать по свекрови.

Люблю тебя, — написала Лорен Санчес, почтив память Жаклин.

Семья Безос обратилась к друзьям с просьбой не приносить цветы на церемонию прощания, а направить средства в их благотворительный фонд. Как пишет издание, деменцию с тельцами Леви диагностировали в 2020 году. Она родила Джеффа в 16 лет. Вместе мужем она вложила $245 тысяч (более 20 млн рублей) в компанию Amazon.

Ранее стало известно, что свадьба миллиардера и журналистки Санчес в Венеции обошлась примерно в $56 млн. В сумму вошли аренда элитных площадок, услуги персонала, охрана и логистика. Президент региона Венето Лука Зайя отметил, что трехдневные торжества для 200–250 гостей обойдутся примерно в €48 млн.