15 августа 2025 в 13:00

В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске

Депутат Толмачев: статус Европы понизился перед переговорами Путина и Трампа

Журналисты у военной базы США «Эльмендорф-Ричардсон» (JBER) в Анкоридже на Аляске Журналисты у военной базы США «Эльмендорф-Ричардсон» (JBER) в Анкоридже на Аляске Фото: Алексей Алексеев/ РИА Новости

Европа опасается потерять влияние на мировую политику перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru. По его словам, европейские политики особенно активно выражают беспокойство накануне предстоящего саммита.

Европейцы боятся, что утратят контроль не только над привычными для них сферами мировой политики и территориями влияния, но и сами окажутся «в меню» более весомых игроков — России и США. Поэтому визг европейских политиков раздается накануне встречи Путина и Трампа особенно громко, — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что подобные опасения объясняют повышенную активность европейских политиков в последнее время. Толмачев добавил: Европа чувствует себя исключенной из важных переговорных процессов и опасается, что «за закрытыми дверями может произойти один из тех диалогов, которые обычно они вели сами».

По мнению депутата, предстоящие двусторонние переговоры между Россией и США демонстрируют понижение статуса Европы на мировой арене. Толмачев заключил, что европейские страны фактически оказались не допущены к «взрослому» обсуждению ключевых международных вопросов.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что западные страны опасаются повторения сценария Ялтинской конференции 1945 года, который может произойти во время саммита между Россией и США на Аляске. По его мнению, Европа боится, что Путин и Трамп вновь договорятся без ее участия, как это произошло после Второй мировой войны.

