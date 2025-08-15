Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 13:09

В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск

Петренко: число пострадавших при атаке ВСУ на Курск достигло 17

Не менее 17 человек пострадали при атаке ВСУ на Курск, заявила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко. Она добавила, что в городе повреждены жилые здания и школа. Петренко отметила, что в рамках уголовного дела ведется расследование атаки.

В результате погибла мирная жительница, еще 17 гражданских лиц получили ранения, повреждены жилые дома, здание школы, — сказала Петренко.

Ранее очевидцы рассказали, что жители атакованного ВСУ дома в Курске в спешке покинули свои квартиры после взрыва, некоторые прятались в квартирах на первых этажах, другие выбежали на улицу. Известно, что в результате ночного удара погибла 45-летняя женщина, среди пострадавших есть ребенок.

По словам мужчины, обломки полностью уничтожили его новую машину. Он купил ее несколько дней и успел только забрать жену с ребенком из роддома. Другой житель дома также потерял автомобиль. Пострадавший рассказал, что проснулся от хлопка, выбежал на балкон и увидел дым. В подъезде сосед кричал всем спасаться. Вместе с семьей он пошел в близлежащую школу.

