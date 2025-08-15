Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 13:19

В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру

Депутат Нилов: работника направят к психиатру при признаках расстройства

Если у работника на медосмотре выявляют клинические признаки психических расстройств, то у работодателя возникает право отправить его на дополнительное обследование у психиатра, рассказал «Парламентской газете» депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, это необходимо сделать в интересах безопасности людей.

Если у человека выявляются признаки, что его нельзя допускать к работе, а ему требуется срочная медицинская помощь, в том числе и психиатрического характера, то здесь в интересах безопасности, и самого работника <...> да и вообще в интересах всего общества, принять вовремя необходимые меры медицинского характера, — подчеркнул депутат.

Ранее психиатр Евгения Фомина заявила, что россияне с диагностированной депрессией за рулем автомобиля могут устроить серьезные ДТП из-за заторможенности и приема лекарств. В связи с этим есть риск, что их лишат водительских прав. Это грозит людям, страдающим от двух форм расстройства — F32 или F33.

