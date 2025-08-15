Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области

При взрыве в Рязанской области погибли четыре человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека погибли в результате взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области, рассказали в региональном операштабе. Количество пострадавших уточняется, ранее сообщалось о 20 работниках, получивших травмы.

К сожалению, количество погибших при ЧП в Шиловском районе возросло до четырех. Количество пострадавших уточняется, — сказано в публикации.

Там добавили, что по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова оказание помощи пострадавшим курирует заместитель председателя регионального правительства Александр Пшенников. Глава региона выехал на место происшествия.

