15 августа 2025 в 12:54

Россияне выбрали наиболее подходящий вариант произношения слова «миллион»

NEWS.ru: 87% россиян будут произносить слова «миллион» и «миллиард» по старинке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не менее 87% россиян будут произносить слова «миллион» и «миллиард» по старинке, следует из результатов опроса NEWS.ru, который прошел 2879 человек. Опрошенные выразили недоумение по поводу изменений в орфоэпии русского языка.

Согласно данным опроса, 3% респондентов поддержали использование еще одного варианта произношения для выше упомянутых слов — «мильон» и «мильярд». При этом 10% участников голосования отметили, что будут применять в речи эти слова «как придется».

Ранее в Институте русского языка имени В. В. Виноградова РАН приняли два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». В частности, первое слово можно произносить «мильон», а второе — «мильярд».

Упомянутая норма распространяется и на производные слова: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный». При этом словарь фиксирует только написание лексических единиц, но не регулирует их современное употребление.

При этом научный сотрудник Института русского языка Владимир Пахомов заявил, что нормы произношения слов «миллион» и «миллиард» не претерпели изменений в современных словарях. Специалист подчеркнул, что в орфографических словарях действительно присутствуют оба варианта написания — «миллион» и «мильон». Однако второй используется исключительно для передачи живой речи.

