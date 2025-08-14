Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025

Лингвист опроверг сообщения о новых нормах произношения слова «миллион»

Лингвист Пахомов: варианты произношения слова «миллион» остаются неизменными

Нормы произношения слов «миллион» и «миллиард» не претерпели изменений в современных словарях, заявил научный сотрудник Института русского языка Владимир Пахомов в своем Telegram-канале. Лингвист опроверг распространившиеся в СМИ сообщения о якобы новых правилах произношения этих числительных.

Никаких нововведений нет. Речь идет о давно зафиксированных в словарях вариантах, один из которых отражает разговорное произношение и используется только в определенных случаях, — написал Пахомов.

Специалист подчеркнул, что в орфографических словарях действительно присутствуют оба варианта написания — «миллион» и «мильон». Однако второй используется исключительно для передачи живой речи в художественных произведениях, объяснил он.

Как пояснил Пахомов, орфоэпические словари по-прежнему рекомендуют произношение «миллион» в качестве основного варианта. Форма «мильон» в них указана как устаревшая или характерная для беглой разговорной речи. Эти рекомендации сохраняют преемственность с более ранними изданиями, включая знаменитый словарь Ушакова, выпущенный в первой половине XX века.

Ранее сообщалось, что в Институте русского языка имени В. В. Виноградова РАН приняли два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». В частности, первое слово можно произносить «мильон», а второе — «мильярд».

