15 августа 2025 в 13:15

Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи

Daily Mail: в Индонезии крокодил утащил купающегося в реке с семьей мужчину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Индонезии крокодил утащил мужчину во время купания, передает Daily Mail. Все произошло прямо на глазах у семьи погибшего.

Рептилия вцепилась в ногу отца четырех детей неожиданно. Мужчина издал громкий крик и попытался удержаться на поверхности воды, но хищник стал утаскивать его в глубину реки.

Люди, находившиеся поблизости, поспешили к пострадавшему, но он уже скрылся под водой, прежде чем они успели до него добраться. Спасатели, прибывшие на место происшествия, увидели крокодила, который плыл в мутной воде, держа в зубах тело жертвы.

Эксперты сообщают, что в Индонезии обитает 14 видов крокодилов, среди которых есть крупные и агрессивные особи, обитающие в устьях рек. Эти хищники могут представлять угрозу для людей.

По мнению специалистов, увеличение числа нападений связано с интенсивным рыболовством, освоением прибрежных территорий под сельскохозяйственные нужды и добычей полезных ископаемых. Это заставляет крокодилов искать пищу все дальше от воды и приближаться к населенным пунктам.

Ранее в Пакистане местная жительница пострадала от нападения крупного крокодила на берегу канала Нара. Ее спас супруг, но женщина получила тяжелые травмы. Состояние пострадавшей оценивается как критическое, местные жители требуют от властей принять меры по обеспечению безопасности.

