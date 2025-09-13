Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 сентября 2025 в 22:23

Американка вступила в схватку с аллигатором

NYP: жительница Флориды Урайт отбила своего щенка у полутораметрового аллигатора

Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительница американского штата Флорида Дани Урайт силой отбила своего четвероногого питомца у полутораметрового аллигатора. Инцидент случился во время обычной прогулки с собакой у водоема, пишет New York Post.

Урайт гуляла с четырехмесячным щенком неподалеку от своего дома в Ленд-О'Лейкс. Неожиданно из прибрежных зарослей выпрыгнул аллигатор и вцепился в ошейник животного. Женщина, не раздумывая, вступила в борьбу с хищником. Она начала наносить удары по голове рептилии, стараясь попасть в глаза, пока та не разжала челюсти.

Я услышала визг и почувствовала, как меня потянуло. Аллигатор держал его за ошейник и тащил, и я не собиралась его отпустить, — рассказала Урайт.

Несмотря на то, что щенок не получил серьезных травм, его хозяйка сама пострадала в схватке — ей потребовалась медицинская помощь из-за полученных укусов. Сейчас женщина проходит восстановление. Специалисты Флоридской комиссии по рыболовству и охране дикой природы уже поймали опасного аллигатора и переместили его в другую местность.

Ранее офтальмолог из Флориды Эмбер Перрен едва не лишилась руки после нападения почти трехметрового аллигатора. Муж бросился на рептилию ради спасения супруги и смог вырвать ее из его пасти.

Флорида
крокодилы
нападения
щенки
