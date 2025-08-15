Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 13:07

Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью

Mash: под завалами завода «Эластик» под Рязанью остаются не менее 20 человек

Telegram-канал Mash сообщил, что под завалами помещения порохового завода «Эластик» в Рязанской области остаются как минимум 20 человек. Как пишут авторы, ЧП произошло, предварительно, в следствие нарушения техники безопасности.

По данным канала, сейчас известно о трех погибших и 20 пострадавших, однако число жертв может увеличиться. Авторы отмечают, что инцидент произошел около 10:00 в поселке Лесной в Шиловском районе и привел к полному разрушению здания цеха.

Ранее в Сети появились кадры с места взрыва на территории завода «Эластик». На опубликованных видео заметен огромный столб дыма, вздымающийся в небо. Как отмечал Telegram-канал Baza, инцидент не связан с атакой БПЛА. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого Оперштаб региона сообщил о создании штаба по ликвидации последствий ЧП. На место происшествия выехал губернатор Павел Малков. Предприятие находится в Шиловском районе.

Завод синтетических волокон «Эластик» начал работу в 2000 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, предприятие занималось выпуском вооружения и боеприпасов. В 2015 году ФГУП «Эластик» признали банкротом, а к 2017-му производство полностью остановили. Позже помещения выкупила компания ООО «Разряд».

