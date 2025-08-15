В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом

В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом NBC: Трамп не будет звонить Зеленскому перед саммитом с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп не намерен звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому или его европейским союзникам перед встречей с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США. Ожидается, что саммит состоится 15 августа в Анкоридже.

Как ожидается, Трамп не будет звонить <...> Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед встречей в пятницу. Однако пока неясно, изменится ли это во время его продолжительного семичасового перелета из Вашингтона в Анкоридж, — передает телеканал.

Ранее стало известно, что Трамп планирует лично встретить российского лидера Владимира Путина с особыми почестями во время его визита на Аляску. Американский лидер намерен организовать церемониальный прием на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, он также планирует расстелить красную дорожку для российского коллеги.

Экономист Михаил Беляев предположил, что на саммите в Аляске российская и американская стороны обсудят совместные проекты в Арктике. На это, по его словам, указывает присутствие на переговорах министра финансов РФ Антона Силуанова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.