15 августа 2025 в 13:09

Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске

Медведчук: саммит на Аляске может стать началом пути к стабильному миру

Журналисты перед вывеской объединенной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже Журналисты перед вывеской объединенной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

России и США важно обсуждать более фундаментальные темы, чем урегулирование на Украине, написал в статье для «Смотрим.ру» глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, саммит на Аляске может стать началом пути к стабильному миру.

На Аляске очень важно подойти к другим, более фундаментальным темам, которые определят перезагрузку отношений России и США и, как следствие, России и коллективного Запада. Украинский вопрос тут производный, [Владимир] Зеленский — только марионетка, подносчик снарядов, полностью зависимая фигура. Для того, чтобы к общей выгоде перезагрузить отношения коллективного Запада и России, требуется устранить причины украинского конфликта, а для этого нужно их не только понять, но и осознать, – говорится в авторской статье Медведчука.

По его мнению, описывая повестку мирного урегулирования, на Западе противоречат себе. Вопрос территорий не может определить формат переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, считает политик. Россия никогда не ставила во главу угла территориальный вопрос. Важно создать условия для самоопределения украинского народа, считает Медведчук. В связи с этим политик напомнил об идее внешнего международного управления Украиной под эгидой ООН.

Политик добавил, что справедливые и демократические президентские выборы, выборы депутатов Верховной рады и органов местного самоуправления в стране невозможны без временной администрации. А без новых легитимных институтов власти невозможно обеспечить правопорядок, восстановить верховенство права, разработать и принять новую Конституцию Украины.

Перезагрузка отношений коллективного Запада и России неотъемлема от перезагрузки власти внутри Украины, — заключил Медведчук.

Ранее политик заявил, что представители Демократической партии США с помощью Зеленского и глав государств Прибалтики пытаются сорвать мирные переговоры. Он считает, что Зеленский — «моська», которую натравливают на Трампа.

Аляска
саммиты
Виктор Медведчук
Россия
США
