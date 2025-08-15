Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 12:01

Американцы оценили вероятность урегулирования конфликта на Украине Трампом

PRC: 60% граждан США сомневаются в способности Трампа решить конфликт на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Большинство жителей США выразили сомнения в способности президента Дональда Трампа разрешить конфликт на Украине, показал опрос Pew Research Center. Таких людей оказалось почти 60%.

Примерно две трети респондентов проголосовали за варианты «не слишком» и «совсем не» в вопросе об уверенности в способности Трампа принять верные решения в контексте российско-украинского конфликта. Только четверо из десяти опрошенных выразили уверенность в том, что Трамп сможет урегулировать ситуацию.

Значительная часть опрошенных (33%) по-прежнему убеждены в том, что Трамп проявляет излишнюю благосклонность к России. В то же время лишь 6% респондентов выразили уверенность в том, что он проявляет уважение к Украине.

Около трети опрошенных (28%) считают, что Трамп поддерживает баланс между двумя странами. Еще 32% респондентов не смогли сформировать определенную точку зрения по этому вопросу.

Ранее председатель думской комиссии, занимающейся расследованием фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, Василий Пискарев заявил о возможных попытках иноагентов сорвать встречу Путина и Трампа 15 августа на Аляске. По его словам, это делается по политическим мотивам, чтобы помешать встрече или направить ее в нужное для русофобов русло.

США
опросы
Дональд Трамп
украинский конфликт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разгильдяйство»: криминалист о взрыве на пороховом заводе под Рязанью
ВСУ лишились объектов националистов и иностранных наемников
Взрывы над Балтикой, покушение на батюшку: как ВСУ атакуют РФ 15 августа
Избившую дочь женщину из Подмосковья призвали к ответственности
Кинолог рассказал, почему собаки любят охотиться на за тапками
От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР
Магнитные бури сегодня, 15 августа: что завтра, скачки давления, стресс
В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру
Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы
Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни
В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск
Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью
В Сети появилось предсказание Жириновского Трампу по встрече на Аляске
В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом
В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске
Лучшие собаки-компаньоны: ТОП-10 пород
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.