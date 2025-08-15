Американцы оценили вероятность урегулирования конфликта на Украине Трампом PRC: 60% граждан США сомневаются в способности Трампа решить конфликт на Украине

Большинство жителей США выразили сомнения в способности президента Дональда Трампа разрешить конфликт на Украине, показал опрос Pew Research Center. Таких людей оказалось почти 60%.

Примерно две трети респондентов проголосовали за варианты «не слишком» и «совсем не» в вопросе об уверенности в способности Трампа принять верные решения в контексте российско-украинского конфликта. Только четверо из десяти опрошенных выразили уверенность в том, что Трамп сможет урегулировать ситуацию.

Значительная часть опрошенных (33%) по-прежнему убеждены в том, что Трамп проявляет излишнюю благосклонность к России. В то же время лишь 6% респондентов выразили уверенность в том, что он проявляет уважение к Украине.

Около трети опрошенных (28%) считают, что Трамп поддерживает баланс между двумя странами. Еще 32% респондентов не смогли сформировать определенную точку зрения по этому вопросу.

Ранее председатель думской комиссии, занимающейся расследованием фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, Василий Пискарев заявил о возможных попытках иноагентов сорвать встречу Путина и Трампа 15 августа на Аляске. По его словам, это делается по политическим мотивам, чтобы помешать встрече или направить ее в нужное для русофобов русло.