Драка «хромых уток»: «Спартак» против «Зенита», кого уволят после матча?

16 августа в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет дерби двух столиц. Московский «Спартак» на своем поле примет петербургский «Зенит». Обе команды плохо стартовали в этом сезоне и пока не задумываются о высоких местах. С какими проблемами столкнулись гранды российского футбола, могут ли уволить главных тренеров Деяна Станковича и Сергея Семака в случае поражения, кто является фаворитом встречи — в материале NEWS.ru.

Какие результаты показывает «Спартак» в этом сезоне РПЛ

Станкович проводит второй сезон в «Спартаке». В первой половине прошлого чемпионата красно-белые претендовали на чемпионство, выдав серию из шести побед подряд. Однако ситуация изменилась после зимнего перерыва.

«Спартак» подписал несколько иностранных футболистов. Нападающий Ливай Гарсия перешел из греческого клуба АЕК за €18,7 млн (более 1,66 млрд рублей). Состав «Спартака» также пополнил аргентинский полузащитник «Ривер Плейта» Пабло Солари. По информации ESPN, сумма трансфера составила €11,5 млн (более 1,02 млрд рублей). Дорогостоящие приобретения не помогли команде занять первое место в РПЛ. «Спартак» даже не попал в призовую тройку, завершив чемпионат на четвертом месте. В последний раз красно-белые побеждали в Российской премьер-лиге в 2017 году под руководством итальянца Массимо Карреры.

По ходу текущего сезона «Спартак» приобрел у турецкого «Бешикташа» полузащитника Жедсона Фернандеша. Он стал самым дорогим новичком в истории клуба. «Спартак» заплатил за него €20 млн (более 1,8 млрд рублей), еще €5 млн (466,7 млн рублей) предусмотрены в качестве бонусов. В двух матчах бразилец не отметился результативными действиями.

В четырех поединках «Спартак» одержал всего одну победу — над махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0. Команда уступила дома калининградской «Балтике» (0:3) и в гостях «Локомотиву» (2:4). Еще в одном матче красно-белые сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1). «Спартак» повторил антирекорд по пропущенным голам, установленный в 2004 году. После четырех туров соперники забили в ворота москвичей восемь голов. Сейчас «Спартак» находится на 11-м месте в турнирной таблице. В активе красно-белых лишь четыре набранных очка.

Во время матчей Станкович активно жестикулирует на бровке и предъявляет претензии к судьям. После поражения от «Балтики» тренер заявил, что беспокоится о своем здоровье. Позднее он пояснил свои слова.

«Почему я так сказал? Потому что каждую неделю борюсь с ветряными мельницами. Я сказал это нарочно… Я в полном порядке, это было провокационное заявление, но я не могу терять концентрацию из-за вещей, на которые не могу повлиять», — сказал Станкович.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал тренера и спортивного директора Фрэнсиса Кахигао двумя главными проблемами клуба. По его мнению, нервозность сербского специалиста передается всем игрокам.

«Я думаю, при „устранении“ этих двух проблем дело должно пойти повеселее, потому что сами по себе игроки неплохие. Один не может собрать из них единый боевой механизм, a второй по известной только ему схеме покупает игроков. Думаю, там больше преследуются личные, нежели клубные интересы», — сказал Червиченко NEWS.ru.

Почему «Зенит» плохо начал новый сезон РПЛ

В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» прервал многолетнюю гегемонию «Зенита» и занял первое место. До этого команда из Санкт-Петербурга шесть раз подряд выигрывала чемпионат России. «Зенит» намерен вернуться на первую позицию. При этом 100-летие клуба было перенесено на сезон-2025/26.

«Когда человек рождается, сколько ему лет? Ноль! Потом начинается его первый год, и так далее. Год рождения „Зенита“ — май 1925 года. В этот год первого сезона быть не могло, потому что тогда не играли по системе „осень — весна“. Поэтому юбилейный сезон начинается в июле», — заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Команда усилила состав перед стартом чемпионата и выглядела фаворитом чемпионата. «Зенит» купил у «Фламенго» футболиста сборной Бразилии Жерсона за €25 млн (2,3 млрд рублей). По информации «Чемпионата», игрок будет зарабатывать в клубе €3,5 млн (317,2 млн рублей) в год без учета бонусов. Еще одним новичком команды стал аргентинский защитник Роман Вега.

Однако «Зенит» выдал худший старт в сезоне за последние 17 лет. После четырех туров команда набрала лишь пять очков. Сначала подопечные Сергея Семака обыграли дома «Ростов» со счетом 2:1, затем последовали две подряд ничьи с казанским «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1). В четвертом туре «Зенит» уступил на выезде грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. В данный момент команда находится на восьмом месте в РПЛ.

Автор Telegram-канала «СБГ Мысли Вслух» Виктор Лазарев заявил не просто о неудачной серии клуба, а о системных просчетах. По его мнению, у «Зенита» три болезненные точки.

«Нет понимания, как играть под прессингом, вскрывать массированную защиту соперника и создавать опасные моменты со стандартов», — сказал Лазарев.

Кто является фаворитом матча «Спартак» — «Зенит»

В предстоящем матче «Спартака» и «Зенита» нет фаворита, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его словам, сейчас в клубах сложилась одинаковая ситуация.

«Обе команды серьезно больны. Не знаю, какой диагноз быстренько поставят и каким образом будут лечить. У „Спартака“ и „Зенита“ абсолютно одинаковые ситуации. В „Зените“ собраны качественные игроки, даже Максим Глушенков сидит в резерве. С другой стороны, они настолько безвольны, медленно и неправильно играют, что я просто удивляюсь», — высказал мнение Непомнящий.

Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт отметил, что оба клуба находятся не в лучшем психологическом состоянии. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что у команды Семака поднялось настроение после победы над «Рубином» со счетом 3:0 в Кубке России.

«У „Спартака“ может быть одно преимущество в этой игре — свое поле. Вероятно, только это, потому что по игре шансов у москвичей я не вижу. У них настолько слабая линия обороны. Я не знаю, как Станкович будет ее чередовать — играют то три центральных защитника, то четыре в линию. Это нельзя сравнивать с линией обороны „Ахмата“, который умеет хорошо защищаться, или махачкалинского „Динамо“. Они обороняются всей командой. У „Спартака“ такого нет. Я не знаю, кто выйдет на поле у „Зенита“ в атаке, но думаю, что шансов у „Спартака“ не будет», — сказал Рапопорт.

Тренер подчеркнул, что клубу из Санкт-Петербурга нужно сыграть чуть быстрее, чем раньше. По мнению Рапопорта, если футболисты будут медленно развивать атаки, «Спартак» сможет обороняться большим количеством игроков.

Уволят ли Станковича или Семака после матча «Спартак» — «Зенит»

Семак продолжит работу в «Зените» и не будет уволен даже в случае поражения от «Спартака», высказал мнение Рапопорт. По его словам, у тренера большой кредит доверия от руководства клуба.

«Результаты Семака несравнимы с показателями ни одного действующего тренера в РПЛ. Играть постоянно на высоком уровне сложно даже таким клубам и тренерам, как Карло Анчелотти. Есть естественные варианты спада, потребуется менять ряд игроков. Семаку надо постараться как можно быстрее вернуть „Зениту“ ту игру, которая была на протяжении многих лет», — сказал Рапопорт.

Экс-тренер «Зенита» отметил, что у «Спартака» другая ситуация. Рапопорт напомнил, что клуб давно не может подняться на высокие места. Кроме того, по мнению специалиста, у «Спартака» полнейшая чехарда с тренерами.

«Я не знаю, по каким критериям их приглашает руководство. Станкович был суперигроком, но на этом все. У него были результаты в Венгрии, однако это несравнимо с чемпионатом России. Я думаю, что „Спартак“ допустил серьезную ошибку, но не уверен, что он это признает. Считаю, что Станкович продолжит работу и после тура все останутся на своих местах. До зимы „Спартак“ не готов менять тренера. Они будут этим заниматься, но до большой паузы в чемпионате ничего не произойдет», — высказал мнение Рапопорт.

