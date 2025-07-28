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28 июля 2025 в 12:49

«Спартак» проведет свой самый дорогой трансфер в истории

Журналист Сабунчоглу: «Спартак» приобретет Фернандеша у «Бешикташа» за €20 млн

Жедсон Фернандеш Жедсон Фернандеш Фото: IMAGO/Seskimphoto/Global Look Press

Португальский футболист Жедсон Фернандеш перейдет из «Бешикташа» в московский «Спартак», сообщил турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу со ссылкой на источник на своей странице в соцсети X. По его информации, стоимость трансфера составит рекордные для российского ФК €20 млн (более 1,8 млрд рублей).

По данным журналиста, клубы уже согласовали переход полузащитника. Помимо вышеуказанных €20 млн, еще €5 млн (466,7 млн рублей) предусмотрено в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба забил первый гол в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). 36-летний форвард «Акрона» проявил себя в гостевом матче второго тура с «Сочи». Дзюба, как уточняется, забил на 44-й минуте, счет таким образом стал 4:0. При этом для спортсмена это уже 19-й сезон в чемпионатах России с забитыми голами.

До этого в матче открытия нового сезона чемпионата России по футболу московское «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» — 1:1. Калининградцам удалось выйти вперед уже на 13-й минуте.

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