15 августа 2025 в 11:46

Глава Киргизии высказался о санкциях против России

Президент Киргизии Жапаров: Бишкек не помогает Москве обходить санкции

Садыр Жапаров Садыр Жапаров Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Киргизия не способствует России в обходе санкций, заявил президент республики Садыр Жапаров в интервью «Кабар». Он напомнил, что против Бишкека нет ни одного доказательства.

С нашей стороны нет ни одного факта поставок в Россию санкционных товаров в обход санкций. Если страны, обвиняющие нас, имеют доказательства — пусть предъявят их нам напрямую, — сказал президент.

Жапаров напомнил, что инициаторы санкций напротив сотрудничают с Россией, счет идет на миллиарды долларов. Также глава государства сообщил о готовности Киргизии к экономическому сотрудничестве со всеми сторонами на фоне многополярной политической линии.

Ранее президент дружественной РФ страны заявил, что между Бишкеком и Москвой есть полное взаимопонимание и нет политических разногласий. Жапаров также напомнил, что в республике ждут визита российского лидера Владимира Путина на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2025 года.

Путин в свою очередь заявил, что Россия благодарна Киргизии за особый статус русского языка в республике. По словам российского лидера, это помогает различным связям двух государств.

Киргизия
санкции
Садыр Жапаров
Россия
