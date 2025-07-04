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04 июля 2025 в 00:32

Путину рассказали, сколько стоит «счастье»

Путину подарили баночку сиропа, вызывающего счастье

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании «Дикая Сибирь» Александр Деев сообщил о росте экспорта в Беларусь, передает ТАСС. В ходе беседы возник неожиданный гастрономический совет от главы государства, а также прозвучал философский вопрос о стоимости «счастья».

Деев, представляя свою продукцию, проинформировал президента, что в последние два месяца доля белорусских потребителей в заказах компании достигла 5%. Ключевым ингредиентом востребованных сиропов является брусника. Глава государства с улыбкой предложил менять его на картошку.

Предприниматель также объяснил президенту физиологический эффект своего сахарного сиропа. Благодаря синтезу серотонина при его употреблении человек испытывает чувство, близкое к счастью.

И сколько стоит счастье? — поинтересовался президент.

Как выяснилось, цена одной баночки такого «счастья» составляет 204 рубля. В завершение встречи многодетный отец, коим является Деев, презентовал президенту баночку сиропа, обратив его внимание на изображенного на этикетке соболя, «который тоже любит бруснику». Глава государства тепло назвал предпринимателя очень счастливым человеком и попросил передать наилучшие пожелания его супруге и детям.

Также Путин подчеркнул, что новые российские бренды охватывают самые разные отрасли, включая сферу высоких технологий. Многие продукты появляются на базе оригинальных отечественных разработок. Такое развитие глава государства счел очень важным.




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