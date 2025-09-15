Празднование Дня города в Москве
Россиянам раскрыли, пустят ли их венчаться без штампа в паспорте

Депутат Иванов: молодоженов не пустят на венчание без регистрации в ЗАГСе

Без регистрации в ЗАГСе венчание не проводят, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, церковь не может благословить отношения, которые не были оформлены в гражданском институте.

Венчание — это не красивый обряд для галочки или модная тенденция. Это благодатное таинство, в котором два человека перед лицом Бога дают вечные обеты верности, любви и единства на всю жизнь, до самой смерти. Это решение, которое должно быть принято со всей серьезностью, глубокой верой и полным пониманием его нерасторжимости, — добавил Иванов.

Сожительство, ошибочно именуемое гражданским браком, церковь не благословит, так как оно лишено жертвенной ответственности друг за друга, которую дает венчание, подчеркнул Иванов. Приходя к этому великому таинству, пара должна уже быть готова нести этот крест вместе, а официальная регистрация в государственных органах является необходимым и единственным условием для допуска к венчанию, это подтверждение серьезности намерений пары перед законом и обществом, отметил Иванов.

Игнорирование государственной регистрации показывает неготовность пары к тому самому серьезному шагу, о котором мы говорим. Церковь не может освятить то, что не имеет правовой основы в земной жизни, — подытожил Иванов.

Ранее Иванов заявил, что россиянкам, которые хотят обрести семейное счастье и найти достойного спутника жизни, следует молиться Пресвятой Богородице и святой великомученице Екатерине. По его словам, многие поколения русских женщин вымаливали себе счастливую судьбу перед иконой «Неувядаемый Цвет».

