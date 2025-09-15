Ракета Falcon 9 успешно стартовала с мыса Канаверал к МКС NASA: новый супергрузовик Cygnus XL стартовал к МКС с рекордным грузом

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 с новым усовершенствованным грузовым кораблем Cygnus XL, сообщила пресс-служба NASA. Аппарат направляется к Международной космической станции. Стыковка пройдет в автоматическом режиме.

Новый корабль от корпорации Northrop Grumman обладает значительно возросшей грузоподъемностью — около 5 тонн против прежних 3,8 тонн. На орбиту он доставит уникальные грузы: оборудование для производства полупроводников, систему для модификации топливных баков и ультрафиолетовую установку для обеззараживания воды.

Запуск был осуществлен в воскресенье в 18:11 по местному времени (01:11 мск 15 сентября). Как ожидается, корабль произведет в автономном режиме стыковку с орбитальной станцией 17 сентября, — говорится в публикации.

Этот полет стал первым для модернизированного Cygnus. Наряду с кораблями SpaceX Cargo Dragon, которые могут возвращать грузы на Землю, Cygnus играет ключевую роль в снабжении орбитальной лаборатории.

Ранее сообщалось, что американское космическое агентство NASA отказалось в ближайшей перспективе запускать грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman к МКС. Аппарат, как уточняется в агентстве, был «слишком поврежден» для этого.