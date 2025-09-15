Почти даром: 10 мощнейших лайфхаков, как сэкономить на ремонте квартиры

Ремонт — это всегда серьезные траты, но если подойти к делу с умом, можно сократить расходы на 20–50%, а то и больше. Эксперт по строительным материалам и основатель компании «Главснаб» Федор Васильев в интервью NEWS.ru назвал 10 доступных, но не всегда очевидных способов экономить.

Используйте остатки стройматериалов у поставщиков

Многие строительные магазины и склады распродают остатки коллекций плитки, ламината, обоев или сантехники с огромными скидками — до 50–70%. Часто это качественные материалы, которые сняли с производства или у которых остался последний запас. Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, следует заглянуть в разделы «уценка» или «остатки» в крупных строительных гипермаркетах или связаться напрямую с поставщиками — иногда у них есть нереализованные партии, которые они готовы отдать дешевле.

Покупайте краску напрямую у производителей

Магазины делают наценку на краску до 30–50%, но можно купить ее значительно дешевле, если обращаться к производителям. Заводы часто продают краску без посредников, особенно при крупных заказах. Еще один вариант — так называемая некондиция: это краска с небольшим отклонением в оттенке, но с полным сохранением качества. Например, белую краску с легким желтоватым подтоном можно купить на 30–40% дешевле. Если вам не нужен идеально точный цвет, такой вариант отлично подойдет для черновых работ или покраски невидимых участков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Арендуйте инструмент вместо покупки

Дорогие инструменты и устройства, такие как перфоратор, штроборез или бетономешалка, нужны лишь на несколько дней, поэтому покупать их для одного ремонта невыгодно. Гораздо разумнее взять их в прокат. Например, аренда плиткореза на сутки обойдется примерно в 500 рублей, тогда как его покупка — в 5–10 тысяч рублей. То же самое с перфоратором: аренда стоит около 800 рублей в день, а за новый инструмент придется отдать 8–15 тысяч рублей.

Оптимизируйте закупку материалов

Покупка оптом всегда выгоднее, даже если вам не нужны тонны материалов. Например, мешок шпаклевки выйдет дешевле, чем поштучный экземпляр. Также можно договориться о скидке, если закупать все у одного поставщика. Некоторые магазины дают дополнительные скидки при крупных заказах или при оплате наличными. Если вам не нужно столько товаров, можно скооперироваться с соседями или друзьями, которые тоже делают ремонт, и закупиться вместе.

Не демонтируйте, а модернизируйте

Полный снос старой отделки — это лишние расходы на демонтаж и вывоз мусора. Иногда дешевле и проще использовать существующую основу. Например, старую плитку в ванной можно не сбивать, а зашлифовать и положить новую поверх. То же самое с обоями: их необязательно сдирать — можно загрунтовать и покрасить. Даже старые двери и окна не всегда нужно менять — иногда достаточно покрасить их или обновить фурнитуру.

Невидимая экономия

В местах, которые не на виду, можно использовать более дешевые материалы без ущерба для общего вида. Например, за встроенным шкафом или под ванной можно положить самую простую плитку или поклеить недорогие обои — их все равно никто не увидит. То же самое с полом в кладовке — там можно постелить бюджетный ламинат или линолеум.

Нанимайте рабочих в межсезонье

Зимой (кроме новогодних праздников) и поздней осенью цены на ремонтные работы обычно ниже на 20–30%. Это связано с тем, что у мастеров меньше заказов и они готовы работать за меньшие деньги. Например, штукатурные работы в ноябре могут обойтись дешевле, чем летом, когда у строителей много клиентов. Кроме того, зимой магазины обычно делают скидки на материалы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Используйте альтернативные материалы

Дорогие отделочные материалы часто можно заменить более доступными аналогами, которые выглядят почти так же. Например, вместо дизайнерских обоев можно использовать покраску с трафаретом, а вместо натурального камня — керамогранит «под мрамор». Дорогой паркет можно заменить ламинатом «под дуб», который выглядит не менее презентабельно, но стоит в разы дешевле.

Бесплатные образцы и остатки в качестве декора

Многие строительные компании и мебельные фабрики готовы практически бесплатно отдать остатки материалов, которые не подошли для их проектов. Это могут быть обрезки ламината, куски гипсокартона, остатки керамической плитки или даже небольшие партии краски. Такие материалы идеально подойдут для небольших работ — ремонта лоджии, обустройства гардеробной или создания оригинального декора. Например, из обрезков ламината можно сделать стильные полки, а из остатков плитки — мозаичное панно в прихожей. Чтобы найти такие предложения, стоит мониторить местные форумы строителей, группы в соцсетях или напрямую обзванивать ближайшие производства. Часто компании рады избавиться от таких остатков, лишь бы не заниматься их утилизацией. Этот способ особенно хорош для творческих людей, готовых к нестандартным решениям.

Продавайте старые материалы после ремонта

Демонтированные двери, окна, сантехнику и даже старую плитку можно продать. То же самое можно сделать с остатками новых материалов — они могут пригодиться еще кому-то, кто затеял ремонт. Например, чугунную ванну или металлические трубы охотно покупают в пунктах приема металла, а старые деревянные двери могут пригодиться кому-то для дачи. Это не только принесет дополнительный доход, но и избавит от необходимости вывозить мусор.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дополнительно можно сэкономить часть средств, если договориться с рабочими о частичной оплате. Никогда не давайте всю сумму заранее — лучше платить поэтапно, по факту выполнения работ. Материалы стоит оплачивать отдельно от работы, и все условия лучше зафиксировать в договоре. Это снизит риск того, что рабочие исчезнут с деньгами или сделают работу некачественно.

С этими лайфхаками можно сэкономить от 20 до 50% бюджета на ремонте. Главное — заранее планировать, искать выгодные варианты и не бояться экспериментировать. Ремонт необязательно должен разорить — если подойти к делу с умом, можно получить отличный результат за разумные деньги.

Читайте также:

Раскрыты ошибки в ремонте, которые удешевят цену квартиры при продаже

Дизайнер дал советы, как обновить кухню к осени с минимальными затратами

Названы цвета интерьера, которые заставляют сердце биться чаще

Дизайнер перечислила самые трендовые материалы в интерьере

Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за ремонт в квартире